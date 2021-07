De Laurentiis: “Iniziare una nuova stagione con le limitazioni del Covid-19 sarebbe stupido"

“Iniziare un nuovo anno con le limitazioni del COVID sarebbe davvero stupido. I politici non capiscono quanto siano stupidi a non considerarlo". A dirlo, nel corso di una intervista concessa alla 'Reuters', è stato il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Si tratta di dichiarazioni rilasciate due giorni fa, in una one to one subito dopo la conferenza stampa che ha interrotto il silenzio stampa del Napoli: "Oltre all'apertura ai vaccinati, la seconda possibilità è posticipare l'inizio dei campionati in tutta Europa. Si può iniziare a fine settembre, metà ottobre o novembre, a patto che la vaccinazione sia già fatta per tutti coloro che vogliono andare allo stadio".