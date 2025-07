Napoli, De Laurentiis fa sognare (ancora): "Arriveranno presto tanti nuovi giocatori"

vedi letture

Napoli, puoi sognare. Ancora di più, si intende: dopo lo Scudetto vinto e la "dichiarazione d'intenti" chiara fatta alle rivali soprattutto con la conferma di Antonio Conte in panchina e con l'arrivo di un giocatore del calibro di Kevin De Bruyne dal Manchester City (oltre a quello di Marianucci dall'Empoli), il Presidente Aurelio De Laurentiis infatti ha annunciato altri arrivi.

Il numero uno del club azzurro infatti, presente all'evento "Una notte di cuore" tenutosi a Pompei, ha dichiarato: "Nuovi colpi? Presto al Napoli arriveranno tanti nuovi giocatori", le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.

Poi ha parlato del tecnico rimasto in sella anche per la prossima stagione con l'obiettivo di vincere di nuovo: "Conte è bravissimo" - ha aggiunto De Laurentiis - ", è il miglior allenatore che potessimo avere. Lo abbiamo ancora con noi e ce lo teniamo stretto".

Parole e musica per i supporters del Napoli, che in queste ore attendono la chiusura della telenovela legata alla cessione di Victor Osimhen (arriverà la fumata bianca con il Galatasaray?) per capire su chi affonderà il colpo il direttore sportivo Giovanni Manna, soprattutto in attacco dove sono vivi i nomi dei vari Lorenzo Lucca e Darwin Nunez per rafforzare il reparto.