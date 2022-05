De Laurentiis su Ancelotti: "È un pezzo di Napoli. Qui più bravi a fare critica che autocritica"

Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni agli studenti mentre lasciava l'ITIS Giordani di Caserta, parlando anche dell'impresa di ieri di Carlo Ancelotti con il Real Madrid: "È un pezzo di Napoli. Noi napoletani siamo strani, più bravi a fare critica che autocritica. Ancelotti vince e lo sa fare bene, da allenatore di squadre di top player. Il PSG, nonostante i corposi investimenti fatti, non vince in Europa, i soldi non sono tutto, non c’è una relazione automatica tra spendere e vincere. Guardate il Chelsea che è stato valutato 6,5 miliardi di euro pur non avendo vinto molti scudetti”.