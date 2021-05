De Ligt e i guai alla spalla: "Alla fine ne sono uscito più forte. In A ogni gara è una guerra"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Trouw, Matthijs de Ligt ha parlato anche dell’ultima stagione, definita “deludente ma istruttiva”, con la maglia della Juventus. Caratterizzata, per lui, dalla lunga assenza forzata per i problemi alla spalla: “Alla fine ne sono uscito più forte, sia mentalmente che fisicamente. L’ho visto con la Juve nelle ultime settimane. Mi sento in forma ed esplosivo”.

Le differenze con l’Olanda.

“All’Ajax tutto era più frivolo. In Serie A ogni partita è una guerra, ne esci con i lividi. È una lotta per la sopravvivenza. Sono diventato più duro, ora il mio atteggiamento è: tu e io duelliamo, posso vincere o perdere ma tu non passi”.