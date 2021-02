De Rossi e le voci sulla Fiorentina: "Piazza calda, mi sarebbe piaciuto ma non potevo allenare"

Viaggio tra passato, presente e futuro per Daniele De Rossi che - intervenuto durante la diretta Twitch su "BoboTv" - ha parlato anche delle voci che la scorsa estate lo hanno accostato alla panchina della Fiorentina: "Al di là della squadra, non ero pronto perché non avevo il patentino. Poi sull’essere pronto a livello personale lo sai solo e soltanto quando ci provi. Lo stesso ho detto per Pirlo quest’estate quando ha scelto di accettare una sfida complicatissima come quella della Juventus. Chiudo dicendo che iniziare in una piazza calda, che ti da quelle emozioni lì mi sarebbe piaciuto e mi piacerebbe".