De Rossi sul futuro: "Sto bene al Genoa, non ho fretta. Roma? Non ha bisogno che commenti..."

Daniele De Rossi è come al sempre al centro delle chiacchiere, sia quando si parla di Genoa, sia quando si parla di Roma. Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Pisa, al tecnico è stato chiesto cosa ne pensasse delle voci che si stanno susseguendo a Trigoria: "Non le sto vivendo. Sto guardando da fuori. Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c’è un po’ di baruffa mediatica, e un po' all’interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera. Non commento queste cose, spero che le cose vadano sempre meglio perché se le cose vanno bene a Roma sono contento".

I tifosi sembrano preoccupati per il suo futuro. È un po’ il leader di questa squadra?

"Penso che i leader della squadra siano Malinovskyi e Frendrup e tanti giocatori che hanno tirato avanti la carretta. Io mi sento benissimo in mezzo ai ragazzi, i questa città e in questa squadra. Adesso dobbiamo parlare di quello che dobbiamo raggiungere, ovvero la salvezza. Ho detto mille volte che sto bene qui e che sono un ambizioso. E quando dico così non parlo di Real Madrid a giugno, ma di migliorare quello che ho fatto quest’anno".

Cosa vede nel suo futuro?

"Non ho mai iniziato e finito una stagione. Quando si parla di me, si fanno tanti accostamenti, che a me fanno piacere. Non l’ho mai iniziata e finita, forse non per colpa mia a volte. Quando l’ho iniziata, l’ho finita troppo presto per capire se stavo andando nella direzione giusta o sbagliata. Per me la fretta non esiste. Non esiste il bisogno di cambiare squadra ogni anno. Sono uno abbastanza abitudinario: se sto bene in un posto mi ci lego a doppia mandata. C’è poi bisogno di parlarci e capire che direzione prendiamo. Quando parlo di sogni e di ambizioni, parlo di tutti i venti allenatori di Serie A, Serie B e Serie C. Tutti si siederanno coi loro presidenti e direttori e cercheranno di capire che direzione prendere. Penso che sia una cosa in cui non faccio eccezione. Lo faremo, anzi forse lo stiamo già facendo".

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