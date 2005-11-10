Napoli, De Laurentiis: "Il Maradona è un cesso. Non bastano 200mln per eliminare tutti i problemi"

Non solo campo e mercato. Durante la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha dedicato ampio spazio anche al futuro delle infrastrutture del Napoli, indicando questa come una delle priorità del club per gli anni a venire. Il presidente azzurro ha spiegato che sul nuovo centro sportivo non esistono particolari criticità, mentre il capitolo stadio richiederà un approfondimento specifico: "Per il centro sportivo non ci sono problemi. Sullo stadio faremo una conferenza dedicata. Le strutture saranno il tema di questo quinquennio".

De Laurentiis è poi tornato sulla questione dello stadio Diego Armando Maradona, ribadendo una posizione già espressa in passato. "Bisogna affrontare il tema dei rapporti con la città, il Comune e la Regione per quanto riguarda lo stadio. Se volete che il Napoli venga considerato una grande squadra, ricordate che anni fa dissi che il Maradona era un cesso e avevo ragione".

Infine, il patron azzurro ha sottolineato come, a suo giudizio, anche un investimento molto consistente non sarebbe sufficiente a risolvere le criticità dell'impianto: "La mia opinione non è cambiata. Nemmeno spendendo 200 milioni si eliminerebbero tutti i problemi del Maradona".