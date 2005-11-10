Ufficiale Angelozzi e il Cagliari si separano: concluso il rapporto professionale tra il ds e i sardi

Guido Angelozzi non è più il direttore sportivo del Cagliari. La notizia era nell'aria da diversi giorni e, come vi avevamo anticipato, il dirigente potrebbe subito ripartire, visto che è finito nel mirino del Lecce e della Cremonese: i salentini sono rimasti in Serie A e lo vorrebbero come direttore generale, i grigiorossi invece sono retrocessi in Serie B. Presto ci saranno novità. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Il Cagliari Calcio comunica la conclusione del rapporto professionale con il Direttore Sportivo Guido Angelozzi. Il Club lo ringrazia per il lavoro svolto nel corso del suo incarico e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro".