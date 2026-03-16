De Winter: "Inter-Atalanta non ci ha influenzati, contro la Lazio abbiamo sbagliato tanto"

Koni De Winter, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di TeleLombardia dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che il risultato di Inter-Atalanta non abbia avuto effetti su di noi, abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel primo tempo. Merito a loro che hanno fatto una buona partita, nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa ma è mancato il gol".

Su come ha vissuto il Milan questo ko: "C'era tanta voglia di vincere, quando perdi è normale essere deluso ma fa parte del calcio".

Su come riparte dopo la mazzata del -8 dall'Inter: "Con grande voglia, con una squadra che vuole vincere".