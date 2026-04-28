Koni de Winter, da fine dicembre quasi sempre titolare. Fino a due settimane fa

Koni de Winter sembrava avere trovato stabilità. Da fine dicembre a due settimane fa, quindicesimo acquisto estivo per valutazione a 20 milioni di euro, aveva giocato 14 partite da titolare nelle ultime 16. Poi Allegri è tornato alla difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic, rispedendo in panchina il difensore belga dopo le tante gare dal primo minuto.

Può darsi che sia la stagione dell'adattamento. Perché è chiaro che il Milan abbia un certo tipo di pressione che a Genova, sponda Genoa, non aveva. Però Allegri aveva chiesto un difensore di alto livello sin da gennaio, probabilmente segno che non si fidi troppo di chi è arrivato in estate.

De Winter parlava così al momento della sua presentazione. "Fino ad adesso penso di aver sempre giocato bene a San Siro. È uno stadio che mi piace tanto, il pubblico, l'ambiente. È davvero bello giocare in questo ambiente e in questo stadio. È stato tutto velocissimo. Ero con la mia famiglia, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto dell'interesse del Milan. Quando una squadra come il Milan ti chiama è davvero difficile dire di no. Con Allegri ho passato i miei primi momenti tra i professionisti. Fa piacere ritrovarlo. Ruolo? Prima non ero contento perché mi faceva giocare terzino, adesso mi può mettere dove vuole, basta giocare".