Del Piero e la Juve: "CR7-Allegri, serve chiarimento. Dybala? Gli farei sentire la fiducia, se c'è"

vedi letture

Costruirebbe la Juve del futuro attorno a Dybala? La domanda, nell'intervista al Corriere della Sera, viene rivolta ad Alessandro Del Piero: "Lo farei sentire importante, questo sì. Gli farei sentire la fiducia, ovviamente se questa fiducia c’è, e questo non lo possiamo ancora sapere, credo".

Ronaldo sì, Ronaldo no: se ne discute tanto. Segna molto, ma condiziona la squadra. "Cosa dovrebbe fare per non condizionarla? Sbagliare i gol? Il punto è un altro: se un giocatore rende oppure no, se è funzionale alla squadra oppure no. Penso che CR7 sia entrato in una fase della carriera in cui non può più fare le stesse cose di dieci o anche cinque anni fa, e che debba riprogrammarsi in funzione delle sue attuali potenzialità, che sono ancora elevatissime. Ci vorrà un chiarimento con Allegri e la società se si vorrà continuare insieme".