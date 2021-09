Del Piero: "Le italiane hanno una dote in più, l'adattamento. Il Chelsea ci ha capito poco"

Questa la riflessione dell'ex attaccante juventino Alessandro Del Piero dagli studi di Sky Sport nel commentare la vittoria della Juventus sul Chelsea in Champions League: "Le squadre del campionato italiano hanno una dote in più, la capacità di adattarsi. Allegri ha messo gli uomini giusti e in questo noi siamo bravi a sfruttare anche la minima occasione. Il Chelsea ci ha capito poco: ci aspettavamo di più sui rischi dopo il 70% di possesso palla".