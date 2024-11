Ufficiale Denzel Dumfries rinnova il suo contratto con l'Inter. Tutti i dettagli del nuovo accordo

Ufficiale il rinnovo del contratto di Denzel Dumfries (28 anni) con l'Inter. Di seguito il comunicato diramato dal club nerazzurro attraverso i suoi portali: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Denzel Dumfries: l'esterno classe 1996 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028".

Questo si legge poi, sempre dai canali ufficiali dell'Inter: "Corsa, sacrificio e tanto dinamismo. Sono queste le caratteristiche che ha messo a disposizione della squadra nel suo percorso in nerazzurro, per costruire un legame che si rinnova: Denzel Dumfries e l’Inter insieme fino al 2028. L’esterno olandese, arrivato in nerazzurro nel 2021, è diventato presto una delle pedine preziose nello scacchiere di Simone Inzaghi. In queste tre stagioni e mezza ha collezionato 147 presenze, condite da 13 reti. L'esterno olandese ha dimostrato una potenza fisica straripante e uno spiccato senso del gol. Ed è la sua storia che nasce proprio dalla voglia di arrivare in alto, di conoscere perfettamente il proprio valore e volerlo dimostrare agli altri. Migliorarsi, lavorando su sé stessi e mettendosi totalmente a disposizione della squadra. È questo il mantra che si è autoimposto fin dalle giovanili quando la sua forza di volontà ha fatto la differenza. Fino a 17 anni giocava in una squadra di dilettanti, il Barendrecht, nei dintorni di Rotterdam, dove è nato nel 1996. Nella stagione 2014/15 firma con lo Sparta Rotterdam con cui esordisce tra i professionisti e le sue corse senza sosta sulla fascia destra diventano il suo marchio di fabbrica. Nel 2017 il passaggio all'Heerenveen, una stagione prima di spiccare il volo verso il PSV con cui si afferma definitivamente ottenendo la convocazione nella nazionale olandese e quindi la realizzazione di un sogno cullato da sempre".

E ancora: "Arriva all’Inter nell'estate del 2021, diventando l'undicesimo olandese della storia nerazzurra. Esordisce in Serie A nel 4-0 con cui l’Inter batte il Genoa. Il suo primo gol arriva a Roma contro i giallorossi segnando la rete del 3-0 finale. A fine stagione saranno cinque i gol segnati in campionato e alza al cielo i primi due trofei con la maglia interista: la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, vinte entrambe in finale contro la Juventus. Il secondo anno in nerazzurro lo vede segnare due reti e soprattutto sfornare delle ottime prestazioni che risultano essere determinanti per il doppio bis nelle due coppe nazionali e soprattutto nello straordinario cammino in Champions League dove l’Inter arriva in finale. Nella scorsa stagione Dumfries ha messo la sua firma sullo Scudetto della Seconda Stella. L’esterno olandese si è messo al servizio della squadra e il suo costante apporto alle due fasi è stato prezioso per la fluidità della manovra della squadra nerazzurra. Decisive sicuramente sono state le sue tre reti segnate contro Cagliari, Sassuolo e Salernitana. Tre gol che hanno messo per sempre il nome di Dumfries nella storia dell’Inter, con cui l’esterno olandese ha raggiunto le 100 presenze. Ora, con lo Scudetto sul petto, la nuova stagione è iniziata in maniera decisamente positiva per Denzel: l'olandese è andato a segno contro Monza e Juventus e in totale ha collezionato 15 presenze considerando tutte le competizioni. E la storia continua".