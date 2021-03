Destro torna a disposizione del Genoa. Ballardini: "Ogni giorno dimostra di voler far bene"

vedi letture

Già vigilia di campionato per il Genoa, atteso domani dall'anticipo di campionato contro il Parma. Nella squadra di mister Ballardini rientra anche Destro dalla squalifica (in caso di gol raggiungerebbe la doppia cifra con la quarta maglia diversa): "Uno stimolo in più per lui? Destro da quando noi siamo arrivati non ha mancato un giorno di far vedere quanto sia stimolato e quanta voglia abbia di far bene - ha detto Ballardini ai microfoni di Genoa Channel -. Per me è importante che lui continui così".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Davide Ballardini!