Milan-Manchester United, i convocati di Pioli: fuori Rebic e Leao, c'è solo Ibra davanti

A sette giorni di distanza dall'andata a Old Trafford, Milan e Manchester United sono pronte a sfidarsi di nuovo: per i rossoneri emergenza totale in attacco, con Pioli che ha perso anche Leao e Rebic in rifinitura e se la giocherà col solo Ibra convocato tra le punte, più il giovane Tonin. A San Siro, nel ritorno degli Ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 18 marzo alle 21.00, si deciderà la qualificazione. Questo l'elenco completo dei convocati rossoneri a disposizione di Mister Pioli, resi noti dal sito ufficiale del club rossonero:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Tonin