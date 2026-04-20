Di Canio avvisa Napoli e Milan: "La Juventus è la più in forma, può arrivare seconda"

Nel corso di Sky Calcio l’Originale, Paolo Di Canio ha indicato la Juventus come la principale candidata al secondo posto in classifica in questo finale di stagione. Secondo l’ex attaccante, i bianconeri stanno attraversando il miglior momento tra le squadre di vertice.

“È la squadra che sta meglio – ha spiegato – più del Napoli e del Milan per quanto visto nelle ultime partite. Mi sembra un gruppo che ha voglia di esprimere il massimo e che segue con convinzione il proprio allenatore”. Il riferimento è al lavoro di Luciano Spalletti, ritenuto da Di Canio un fattore determinante nella crescita recente della squadra.

L’opinionista ha sottolineato anche l’importanza della stabilità tecnica: la conferma dell’allenatore avrebbe dato certezze all’ambiente, permettendo ai giocatori di lavorare con maggiore serenità. “Spalletti ha trasmesso un messaggio chiaro: niente pressioni eccessive, ma consapevolezza del valore della maglia e del percorso da costruire”.

Per Di Canio, proprio questo equilibrio tra ambizione e pazienza sta facendo la differenza. La Juventus viene descritta come la squadra “più fresca e più seria” nella corsa alle posizioni alte della classifica, capace di mantenere continuità anche nei momenti chiave.

Infine, un elogio netto al tecnico: “È il miglior arrivo degli ultimi cinque anni. Ha dato un’impronta forte, non solo dal punto di vista tattico ma soprattutto nella mentalità”.