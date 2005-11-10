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Latina, arriva il rinnovo di mister Gennaro Volpe. Il club: "La storia continua"

Latina, arriva il rinnovo di mister Gennaro Volpe. Il club: "La storia continua"TUTTOmercatoWEB
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 10:53Serie C

"La storia continua". Così il Latina annuncia sulle proprie pagine social il rinnovo del tecnico Gennaro Volpe. Questo il comunicato: "Il Latina Calcio 1932 comunica con piacere il rinnovo di contratto del responsabile tecnico Gennaro Volpe fino al 2028. Arrivato a stagione in corso, il Mister ha saputo fin da subito leggere l’ambiente, capire il gruppo e imprimere alla squadra quella mentalità e quella compattezza che si sono rivelate decisive per il raggiungimento dei risultati sportivi.

Ha saputo unire competenza e sensibilità, trasformando il calore della piazza di Latina in una risorsa fondamentale per il percorso della squadra.
Questo rinnovo è un nuovo punto di partenza.

Società, Direttore Sportivo e Mister condividono la stessa visione ed ambizione: continuare a crescere, stagione dopo stagione, senza accontentarsi mai.
Il futuro è nerazzurro. E si costruisce insieme! Forza Latina".

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