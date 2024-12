Live TMW Di Gregorio: "Vincere aiuta a vincere. Monza? Sarà una partita speciale"

Michele Di Gregorio, ha commentato la vittoria della Juventus contro il Cagliari all’Allianz Stadium. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Un giudizio sulla partita?

Sicuramente una partita che ci voleva, perchè siamo riusciti a fare 4 gol e a non subirne nessuno e teniamo tanto a questo. Una competizione a cui teniamo perchè lo scorso anno la Juve ha vinto questa competizione. Siamo contenti".

Quanto è importante questa vittoria? Quanto sarà speciale questa sfida?

"Vincere aiuta a vincere. Volevamo vincere questa partita dopo il pareggio contro il Venezia. Vogliamo continuare su questa strada e vincere contro il Monza. Per me sarà una partita speciale dopo 4 anni lì. È una partita importante e vogliamo farci trovare pronti".

I vostri obiettivi stagionali?

"Non abbiamo mai parlato di obiettivi e trofei. Per noi è importante guardare la partita successiva. Oggi volevamo passare il turno. Noi siamo la Juve e vogliamo giocare sempre per vincere".

State pagando il fatto di essere una squadra giovane? Ci spiega l'alternanza con Perin?

Il fatto che siamo un gruppo molto giovane implica un dispendio di energie diverso, anche in Champions. Soprattutto per me che non ero abituato. Lo stiamo affrontando nel modo giusto, ma l’atteggiamento e la dedizione che ha questo gruppo è giusta. È un percorso, sarà lungo ma sappiamo anche che non c’è tanto tempo per imparare. Alternanza? Come i giocatori di movimento noi siamo a disposizione del mister. Ci alleniamo sempre bene, ci facciamo trovare pronti. Noi ci aiutiamo e quello che deciderà il mister lo dobbiamo sempre rispettare".

