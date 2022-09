Di Maria e Cuadrado, stagione col contratto in scadenza: Zaniolo resta nome caldo per il futuro

Pensando già al mercato del futuro, la Juventus dovrà capire cosa fare con la zona offensiva della sua fascia destra. I due attuali interpreti del ruolo, Angel Di Maria e Juan Cuadrado, hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2023 e quindi molto in tal senso dipenderà dalla loro eventuale voglia di restare e quindi dai rinnovi dei contratti. Ma un peso specifico importante potrebbe averlo anche la trattativa per il rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma: non dovesse arrivare la firma, ecco che il 22 giallorosso diventerebbe il primo obiettivo bianconero per le prossime sessioni di mercato.