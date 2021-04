Dialogo costante con Zhang? Conte: "Non voglio parlarne ora. Ci giochiamo due anni di lavoro"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, ha parlato anche del suo rapporto con Zhang visto che il presidente nerazzurro non è stato quasi mai in Italia nell'ultimo periodo: "Non mi interessa entrare sull'argomento prima della partita, non ho piacere a rispondere. Ci stiamo giocando il lavoro di due anni, a voi servono notizie, ma magari più avanti".