Dida ricorda Berlusconi: "Dopo l'errore col Leeds mi chiamò per dirmi che era con me..."

Tra i tanti ospiti presenti all'evento di presentazione del libro “C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore”, scritto a quattro mani da Peppe Di Stefano e Carlo Pellegatti, c'è stato anche lo storico portiere del Milan Nelson Dida. Queste le sue dichiarazioni dal palco, riportate da milannews.it con un aneddoto proprio sul presidente Berlusconi:

"È stato emozionante. Quando ho sbagliato col Leeds nella prima partita di Champions League col Milan e lui mi ha chiamato. Mi ha tranquillizzato e mi ha detto che ero forte e che non dovevo abbattermi. E mi ha assicurato che la società era con me e lui era con me".