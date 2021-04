Difesa, attacco, verticalità e spogliatoio: Inter, così Conte ti sta portando allo Scudetto

L'Inter è oramai lanciatissima verso la vittoria dello Scudetto e buona parte del merito, giusto sottolinearlo, è da ricercare nel lavoro di Antonio Conte. Per la Gazzetta dello Sport sono 5 i punti su cui è principalmente intervenuto l'ex ct e che portano la sua firma:

- Attacco: La coppia Lukaku-Lautaro è invidiata da molti, non solo per i loro 36 gol complessivi in campionato. Su entrambi c'è la mano di Conte

- Difesa: Handanovic è il portiere con più clean sheet in campionato. Anche grazie alla solidità e alla continuità di Skriniar-De Vrij-Bastoni

- Gioca verticale: l'idea è spesso quella di arrivare in porta con 3 passaggi. Come successo nel primo gol col Sassuolo. Rapidità d'azione, giusto quando hai in rosa Hakimi, Barella, Lukaku e Lautaro.

- Spogliatoio: dal caso Icardi, lo spogliatoio è rinato. Due gli esempi: Sanchez gioca poco ma è sempre fra i primi a festeggiare, Kolarov non gioca mai ma per tutti è figura fondamentale

- Nuovo regno: nelle prossime settimane riuscirà a interrompere l'egemonia bianconera. Magari rendendo un'amichevole proprio la prossima sfida con la Juventus allo Stadium