Dimarco verso il ritorno all'Inter? Juric: "Mi toglie il sonno lavorare per altri club"

Federico Dimarco al termine della stagione potrebbe tornare a giocare all'Inter dopo gli ottimi campionati disputati con l'Hellas Verona. Il tecnico gialloblu Ivan Juric non sembra apprezzare molto questa possibilità: "Mi toglie il sonno lavorare per le altre società - ha dichiarato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone - Non aveva mai giocato, abbiamo lavorato tanto su di lui, perderlo per poco o niente com'è successo con Pessina a me dispiace. Non lo so, anche questi sono argomenti che volevo toccare, farmi delle idee. Queste cose non le so, né su lui, né su Ilic, né su Salcedo".