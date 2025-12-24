Origi e il Milan si dicono addio. Dopo quattro anni, due gol e pochi rimpianti

Adesso è ufficiale, il Milan ha risolto il contratto con Divock Origi. A comunicare la cessazione del rapporto col calciatore belga è lo stesso club rossonero con una breve nota si propri canali: "AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'attaccante Divock Origi. Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro", il testo decisamente scarno (23 parole) che rispecchia il matrimonio appena finito.

Arrivato nell'estate 2022 a Milano a costo zero (dopo la scadenza del contratto con il Liverpool), la storia tra Origi e il Milan è arrivata finalmente ai titoli di coda. Con l'accordo per la risoluzione del suo contratto (era in scadenza il prossimo 30 giugno, il club rossonero risparmierà quindi una parte del denaro che ancora gli deve: una magra consolazione visto quanti soldi il Milan ha dovuto dare ad Origi in questi anni, 4 milioni netti a stagione, più di 300 mila euro al mese (va escluso il periodo in prestito al Nottingham Forest che si prese carico di pagare interamente il suo stipendio).

Divock Origi non gioca una partita con il Milan da maggio 2023, quasi mille giorni fa, e dopo essersi opposto a qualsiasi trasferimento dopo il prestito al Forest, appunto, il giocatore non si allenava neppure nel centro sportivo dei rossoneri, bensì con un preparatore personale a Roma e a Firenze. Il motivo? Doveva rimanere in Italia anche per ragioni fiscali. Col Milan, in totale 36 presenze e 2 gol. In carriera vanta anche 175 gettoni e 41 reti con il Liverpool, 89 apparizioni e 16 centri con il Lille, 36 incontri e 7 gol con il Wolfsburg, 22 sfide e una rete con il Nottingham Forest, 11 match e 2 centri con il Lille B e 2 gare e un gol con il Liverpool Under 23. Inoltre è sceso in campo 32 volte con il Belgio, segnando 3 reti. Nel suo palmares annovera una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, una Premier League, una FA Cup e una EFL Cup.

Per altro, una nota curiosa, di quel mercato in entrata del 2022 - condotto da Maldini e Massara - adesso non rimane più nulla. Tra i principali, ricordiamo De Ketelaere che adesso fa le fortune dell'Atalanta, Thiaw emigrato in Premier League al Newcastle, la meteora Segino Dest (ora al PSV in Olanda) e Aster Vranckx (tornato quest'anno in A al Sassuolo dopo la seconda parentesi al Wolfsburg). Leggi qui quanto è costato Origi al Milan.