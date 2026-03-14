Doccia fredda per il Parma: c'è lesione al menisco per Benjamin Cremaschi. Il comunicato
Doccia freddissima per il Parma, che potrebbe aver perso a lungo Benjamin Cremaschi. Il calciatore, uscito ieri dopo 11 minuti dal fischio di inizio della sfida contro il Torino, ha riportato una lesione al menisco del ginocchio sinistro. A riferirlo è stato lo stesso club ducale attraverso una nota, dove si sottolinea come nei prossimi giorni verrà deciso l'iter riabilitativo dello statunitense e se, eventualmente, dovrà operarsi.
Questa la nota ufficiale
"n seguito all'infortunio rimediato nella gara di ieri Torino-Parma, Benjamin Cremaschi è stato sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali ed a visita ortopedica che hanno evidenziato la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà stabilito l'iter necessario volto alla ripresa dell'attività agonistica, compresa una valutazione chirurgica".