TMW Parma, Cremaschi ko dopo 11': trauma distorsivo al ginocchio. Da valutare nelle prossime ore

Arrivano le prime novità in merito all'infortunio riportato da Benjamin Cremaschi, esterno del Parma, nella partita che si sta giocando in questi minuti tra i ducali e il Torino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il giovane classe 2005 ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore con esami specifici.

Lo statunitense è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena 11 minuti, sostituito da Britschgi e la speranza di Cuesta è che non si tratti di niente di grave, visto anche che nelle ultime due partite lo aveva sempre scelto come titolare, prima a Firenze contro la Fiorentina e poi nella gara di oggi a Torino.

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