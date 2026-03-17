Parma, lesione al menisco esterno per Cremaschi: lo statunitense è stato operato oggi

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Parma fa sapere che Benjamin Cremaschi è stato operato questo pomeriggio dopo l'infortunio subito nel match contro il Torino. Contro i granata l'americano era pronto ad affrontare la seconda sfida da titolare dopo quella contro la Fiorentina, ma un movimento innaturale del ginocchio sinistro ne ha provocato una lesione nel menisco esterno.

Il comunicato del Parma

Nel pomeriggio di oggi il calciatore Benjamin Cremaschi è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica Casa di Cura Città di Parma in seguito alla lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’intervento, effettuato dal Professor Paolo Adravanti, alla presenza del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.