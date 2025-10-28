Domani Inter-Fiorentina, i convocati di Pioli: dopo l'esordio di domenica, fuori Sabiri

Domani sera (ore 20:45) la Fiorentina va ospite dell'Inter per la partita valevole per la 9^ giornata della Serie A 2025/2026.

Il tecnico viola Stefano Pioli ha diramato la lista dei calciatori convocati per l'impegno. Tutti confermati rispetto all'ultima uscita contro il Bologna, con una sola eccezione che riguarda Sabiri, fuori dall'elenco dopo aver raccolto l'esordio in Serie A (e in generale in partite ufficiali) con la maglia della Fiorentina nella sfida dello scorso fine settimana per via di una contusione. Assenti oltre a lui anche i lungodegenti Lamptey e Kouame.

INTER-FIORENTINA, I CONVOCATI DI PIOLI

Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.

Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Richardson, Sohm.

Attaccanti: Dzeko, Gudmundsson, Kean, Piccoli.