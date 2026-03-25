Domani Italia-Irlanda del Nord, Lippi sta con Gattuso: "Siamo tutti con te e andiamo al Mondiale"

CI siamo. E' il giorno della vigilia di Italia-Irlanda del Nord. Domani alla New Balance Arena di Bergamo gli azzurri di Gennaro Gattuso scenderanno in campo per il primo due due match fondamentali per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Una gara difficile, da non sbagliare. Chi perde va fuori. Chi vince prosegue nella corsa. E Marcello Lippi, in un'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport manda un in bocca al lupo al suo ex giocatore:

"Ti abbraccio, Rino - esordisce l'ex ct campione del mondo nel 2006 -. Sei stato uno dei miei migliori allievi, abbiamo vinto un Mondiale assieme, siamo stati una 'squadra'. In panchina mi somigli tanto per carattere, per rapporti con i giocatori, per visione".

Per quanto riguarda i paragoni, non ci sono dubbi: "Mi ricordi... Lippi - prosegue -. Meriti il meglio. Meriti di qualificarti per la passione immensa che da sempre metti in tutte le cose che fai, in campo, da allenatore, nella vita. Un grande in bocca al lupo, caro collega. Hai una bella squadra e farai di tutto per non saltare questo appuntamento che ci manca da troppo". Infine una certezza: "Siamo tutti con te e andiamo al Mondiale tutti assieme! Ce la faremo".