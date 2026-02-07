Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

7 febbraio 1999, le dimissioni di Lippi: "Mi prendo le responsabilità e vi saluto, arrivederci"

7 febbraio 1999, le dimissioni di Lippi: "Mi prendo le responsabilità e vi saluto, arrivederci"TUTTO mercato WEB
Andrea Losapio
Oggi alle 00:00Accadde Oggi...
Andrea Losapio

Il 7 febbraio del 1999 Marcello Lippi rassegna le proprie dimissioni da allenatore della Juventus. È la fine di un capitolo bellissimo per i bianconeri, con tre finali di Champions consecutive - due perse contro Borussia Dortmund e Real Madrid, una vinta al primo colpo contro l'Ajax - ma anche di due Scudetti, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e una Coppa Italia.

"Non merita di finire un'annata in questa maniera, non lo merita nella maniera più assoluta - le parole di Lippi in quella conferenza stampa - Io ho cercato di fare tutto il possibile e immaginabile per cercare di dare una svolta a questa squadra, di caricarla, di ridargli un po' di linfa. Ho cercato di tirar fuori tutto quello che mi era possibile. Però in questo momento questa è una squadra che è troppo fragile caratterialmente, troppo fragile mentalmente. Non riesce a esprimersi. Allora se il problema sono io, ho deciso di dare le dimissioni. Mi prendo tutte le responsabilità e vi saluto, arrivederci".

Un addio arrivato dopo una sconfitta per 2-4 contro il Parma, con una tripletta di Jorge Hernan Crespo che, durante la partita, va a segno anche di tacco. Al suo posto arriverà Carlo Ancelotti che, però, non riuscirà a invertire la rotta, arrivando in Intertoto. Poi due secondi posti consecutivi che lo costringeranno a scegliere il Milan come tappa successiva di carriera.

Articoli correlati
Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione... Lippi chiude a Tether: "Con John Elkann la Juve può continuare la sua tradizione di successi"
Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: discorso di 15' al suo Viareggio in... Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: discorso di 15' al suo Viareggio in crisi
Davide Lippi: "Il nonno socialista e il sì alla Juve di papà. Le dimissioni da ct... Davide Lippi: "Il nonno socialista e il sì alla Juve di papà. Le dimissioni da ct per proteggermi"
Altre notizie Accadde Oggi...
7 febbraio 1999, le dimissioni di Lippi: "Mi prendo le responsabilità e vi saluto,... 7 febbraio 1999, le dimissioni di Lippi: "Mi prendo le responsabilità e vi saluto, arrivederci"
6 febbraio 1990, la partita di addio di Zico. Al Maracanà fra 100 mila spettatori... 6 febbraio 1990, la partita di addio di Zico. Al Maracanà fra 100 mila spettatori
5 febbraio 2005, il Palermo vince contro la Juventus. Dopo più di cinquant'anni 5 febbraio 2005, il Palermo vince contro la Juventus. Dopo più di cinquant'anni
4 febbraio 2024, muore Kurt Hamrin a 89 anni. L'eroe della Coppa Coppe 1961 4 febbraio 2024, muore Kurt Hamrin a 89 anni. L'eroe della Coppa Coppe 1961
3 febbraio 2009, Maldini chiede un'ultima partita con la Nazionale. Non ci sarà mai... 3 febbraio 2009, Maldini chiede un'ultima partita con la Nazionale. Non ci sarà mai
2 febbraio 2007, a Catania c'è il derby con il Palermo. Nel post partita muore Filippo... 2 febbraio 2007, a Catania c'è il derby con il Palermo. Nel post partita muore Filippo Raciti
1 febbraio 2015, Matri ritorna alla Juventus dopo due anni. Ma solo per sei mesi 1 febbraio 2015, Matri ritorna alla Juventus dopo due anni. Ma solo per sei mesi
31 gennaio 1982, l'esordio di Giuseppe Giannini con la Roma. Ma vince il Cesena 31 gennaio 1982, l'esordio di Giuseppe Giannini con la Roma. Ma vince il Cesena
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Le più lette
1 7 febbraio 1999, le dimissioni di Lippi: "Mi prendo le responsabilità e vi saluto, arrivederci"
2 Lecce, striscione al Via del Mare: "Finché la maglia sarà onorata saremo al vostro fianco"
3 Ternana, Morcella dopo le parole di Foresti: “Azioni nei confronti di chi ha sbagliato”
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
Immagine top news n.1 Verona-Pisa 0-0, le pagelle: Montipò salva il punto, Durosinmi abbandonato, Orban lotta
Immagine top news n.2 Nessuno esulta, nessuno tracolla: 0-0 fra Verona e Pisa, un palo a testa e poche emozioni
Immagine top news n.3 Tutto sul primo acquisto della Lazio per la stagione 2026-2027: chi è lo spagnolo Alfonso Pedraza
Immagine top news n.4 Juventus, Conceicao a rischio forfait con la Lazio: sovraccarico alla coscia. Il punto
Immagine top news n.5 Juventus, i rimpianti di Claudio Chiellini: "Haaland e i fratelli Bellingham erano venuti a Vinovo"
Immagine top news n.6 Il calvario granata di Schuurs finisce qui: risolto il contratto con il Torino. Il comunicato
Immagine top news n.7 Caso Romagnoli, Fabiani difende il calciatore e attacca Raiola: "Spiegherà tutto ai magistrati"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.2 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.3 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.4 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Musso: "“Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, striscione al Via del Mare: "Finché la maglia sarà onorata saremo al vostro fianco"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Hiljemark: "Ho visto tante cose positive, sono passati tre giorni. Cambieremo qualcosa"
Immagine news Serie A n.3 Giorni Felici: l'esterno è tornato ad Asseminello, inizia la riabilitazione
Immagine news Serie A n.4 Kouame saluta la Fiorentina dopo sei anni: "Si chiude un capitolo con rispetto e gratitudine"
Immagine news Serie A n.5 Hellas Verona, Sammarco: "I cambi non hanno aiutato la squadra. Mi aspetto di più"
Immagine news Serie A n.6 Pisa, Angori guarda il lato positivo: "Finalmente un clean sheet, ma volevamo di più"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Loro bravi a sfruttare errori, il calcio è spietato"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Vergassola: "Pescara squadra noiosa, che ha creato. Noi bravi, meno belli del solito"
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Vergassola: "Serve continuità ma era importante tornare a fare i punti: valgono di più ora"
Immagine news Serie B n.4 Cesena-Pescara 2-0, le pagelle: Berti da impazzire, Shpendi spreca, Meazzi unica luce
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 23ª giornata: un gol per tempo e il Cesena si sbarazza del Pescara
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biasci e la tripletta: "Enorme soddisfazione. Vittoria importantissima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Morcella dopo le parole di Foresti: “Azioni nei confronti di chi ha sbagliato”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Raffaele: Dimissioni? Sto dando il massimo"
Immagine news Serie C n.3 Torres, Colombino fa il punto della situazione: "Mercato mirato, rosa rinforzata per gli obiettivi"
Immagine news Serie C n.4 Cerignola, Maiuri: "Vittoria meritata, ora testa al Catania"
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Marchionni: “Creiamo tanto. Dovremo approfittare del momento no del Carpi"
Immagine news Serie C n.6 Crotone, Longo avvisa i suoi: "Voglio fame e rabbia per la quarta vittoria consecutiva"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Napoli, trasferta insidiosa per i partenopei: un solo ko per Conte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, primo contratto da professionista per Lombardi: firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.3 Oggi la cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici. Le Azzurre svelano le loro specialità preferite
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano