7 febbraio 1999, le dimissioni di Lippi: "Mi prendo le responsabilità e vi saluto, arrivederci"

Il 7 febbraio del 1999 Marcello Lippi rassegna le proprie dimissioni da allenatore della Juventus. È la fine di un capitolo bellissimo per i bianconeri, con tre finali di Champions consecutive - due perse contro Borussia Dortmund e Real Madrid, una vinta al primo colpo contro l'Ajax - ma anche di due Scudetti, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e una Coppa Italia.

"Non merita di finire un'annata in questa maniera, non lo merita nella maniera più assoluta - le parole di Lippi in quella conferenza stampa - Io ho cercato di fare tutto il possibile e immaginabile per cercare di dare una svolta a questa squadra, di caricarla, di ridargli un po' di linfa. Ho cercato di tirar fuori tutto quello che mi era possibile. Però in questo momento questa è una squadra che è troppo fragile caratterialmente, troppo fragile mentalmente. Non riesce a esprimersi. Allora se il problema sono io, ho deciso di dare le dimissioni. Mi prendo tutte le responsabilità e vi saluto, arrivederci".

Un addio arrivato dopo una sconfitta per 2-4 contro il Parma, con una tripletta di Jorge Hernan Crespo che, durante la partita, va a segno anche di tacco. Al suo posto arriverà Carlo Ancelotti che, però, non riuscirà a invertire la rotta, arrivando in Intertoto. Poi due secondi posti consecutivi che lo costringeranno a scegliere il Milan come tappa successiva di carriera.