Domani Juve-Porto. A Pirlo basta un 1-0: sarebbe il primo in questa stagione

Conto alla rovescia per Juventus-Porto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Da dentro o fuori: i bianconeri cercano la rimonta dopo il 2-1 subito in Portogallo all’andata. Un risultato che lascia buone speranze a Pirlo e i suoi di passare il turno, a patto di non fare calcoli. Ai bianconeri, infatti, basterebbe vincere 1-0 per eliminare i lusitani. Un risultato tutt’altro che frequente: in questa stagione, infatti, sarebbe il primo in assoluto. Solo tre volte, invece, la Juve ha vinto 2-1 (una per competizione: contro Ferencvaros, Torino e Inter), risultato che porterebbe le due squadre ai supplementari.