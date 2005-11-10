Non solo Dominguez, la Lazio ci prova anche per Jensen. Ma il Bayern chiude al prestito
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Non solo Sergi Dominguez, la Lazio lavora anche per prendere il trequartista Jonathan Asp Jensen, ma il Bayern Monaco non si sta rivelando un cliente semplice da gestire. Il club bavarese - riporta Sky Sport - ha respinto infatti la prima proposta dei biancocelesti, che avevano offerto un prestito con diritto di riscatto per il fantasista classe 2006.
Il Bayern preferirebbe una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto garantito. Una disponibilità economica che, al momento, verrebbe promessa solo da Udinese e Deportivo La Coruña.
Nonostante Jensen abbia già raggiunto un'intesa di massima con la Lazio, manca ancora l'accordo tra le società e la trattativa resta dunque in una fase di stallo.
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