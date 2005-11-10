Ufficiale
Cremonese, ceduto a titolo definitivo Zanimacchia al Padova. Accordo triennale
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U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Padova Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Luca Zanimacchia.
L’esterno classe ‘98 saluta la Cremo dopo 128 partite giocate, 11 gol all’attivo e due promozioni in Serie A abbinate ad un atteggiamento sempre positivo dentro e fuori dal campo.
Zanimacchia ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2029.
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