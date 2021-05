Doni spinge l'Atalanta: "Gasp il nostro Ferguson, ci sono i presupposti per lo Scudetto"

vedi letture

Cristiano Doni, ex capitano dell'Atalanta, ha presentato sulle colonne del Corriere della Sera la finale di Coppa Italia contro la Juventus: "Bergamo per me è amore e passione. Non era facile per arrivare da Brescia, ma è stata la scelta della mia vita. Favorita? è un paradosso: la Juve è piena di campioni e può farti male in qualsiasi momento, ma noi abbiamo raggiunto un livello tecnico e di personalità incredibili. Un club glorioso che ha vinto solo una Coppa Italia nel 1963. Gasperini è la chiave di tutto, è già il Ferguson di Bergamo, secondo me sarà un matrimonio lunghissimo. Prossimo step lo Scudetto? Sarà un mercato difficile per le big storiche, così la gestione oculata della Dea potrebbe fare la differenza nell'immediato futuro. Ci sono i presupposti per provarci".