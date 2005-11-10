TMW Dopo Allegri e i dirigenti, è il momento dei giocatori: da Leao a Modric, chi può lasciare il Milan

Rafa Leao ha parlato. E lo ha fatto in modo netto, chiaro, inatteso per molti visto l'epilogo della stagione del Milan. "Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Tutti hanno sogni, sfide e obiettivi. Anche io voglio provare una nuova sfida in un nuovo campionato", le parole del portoghese che annunciano la volontà di cambiare aria.

Il portoghese però, dopo il reset dirigenziale e tecnico operato dalla proprietà, non sarà l'unico giocatore al centro di questioni di mercato. Di Luka Modric abbiamo già detto e ridetto, con la mancata qualificazione Champions che fa pendere l'ago della bilancia verso l'addio. Nelle ultime ore si sono poi moltiplicate le voci su Adrien Rabiot, corteggiato dall'ex Allegri per il progetto Napoli. E pure Ardon Jashari, il grande investimento della scorsa estate, è al centro di sempre più voci riguardanti, fra le altre, il Como.

Ci sono poi gli altri big: Mike Maignan ha rinnovato, ma a certe cifre di stipendio il Milan inizia a farsi delle domande. Così come il diretto interessato. Situazione da seguire con attenzione insomma. Per Santiago Gimenez sarà probabilmente cercata una via d'uscita dopo una stagione da zero gol in campionato, mentre su Christian Pulisic permangono i punti interrogativi legati al rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 che continua a non arrivare.