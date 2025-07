Doppia operazione definita da Napoli e Torino: Milinkovic-Savic in azzurro, Ngonge ai granata

Si avvia verso la definizione e contestualmente anche verso la conclusione una doppia trattativa di mercato tra Napoli e Torino che vedrà due calciatori scambiarsi di fatto la casacca e percorrere strade inverse.

Gli azzurri, scrive l'edizione online de La Stampa, hanno messo le mani sul loro nuovo portiere da affiancare ad Alex Meret, in quella che promette di essere una continua sfida per il posto: è stato infatti definito in gran parte l'acquisto dal Torino dell'estremo difensore della Nazionale serba Vanja Milinkovic-Savic, per una trattativa che nel complesso sarà da circa 18 milioni di euro. E che porterà il Torino a muoversi sulle tracce di un nuovo portiere al posto di VMS: il grande favorito in tal senso è Wladimiro Falcone del Lecce.

Chi invece lascia il Napoli per unirsi al Torino è Cyril Ngonge, attaccante esterno belga che non è stato convocato per il ritiro degli azzurri a Dimaro e si appresta ora a tornare agli ordini di Baroni, il tecnico che lo ha lanciato in Serie A ai tempi dell'Hellas Verona. Il trasferimento di Ngonge ai granata si appresta a concretizzarsi sulla base del prestito oneroso (1 milione di euro), con diritto di riscatto fissato a 11 milioni.