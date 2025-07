Ufficiale Bra, nuovo innesto fra i pali: arriva Franzini. Lo scorso anno era a Piacenza

Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Bologna (dove ha collezionato 17 presenze con la Primavera) e le esperienze in Serie D con Union Clodiense (32 gare) e Piacenza nella passata stagione (29 presenze) per il portiere Franzini c’è lo sbarco fra i professionisti per vestire la maglia del neopromosso Bra. Questo il comunicato della società piemontese:

"A difesa della porta del Bra nei "prof", ecco Davide Franzini!

Originario di Thiene (VI), il portiere classe 2005 è un nuovo giocatore dei giallorossi. Raggiunto l'accordo con il "numero 1" e con il Bologna, dopo un lavoro importante da parte del nostro DS Ettore Menicucci (nella foto), arriva in prestito gratuito per la stagione 2025/2026. Ex Clodiense, nello scorso campionato ha militato nel Piacenza (Serie D). Si è già unito al gruppo, a disposizione del tecnico Fabio Nisticò e dello staff. Benvenuto Davide!".