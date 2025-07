Ufficiale Napoli Women, innesto statunitense in attacco: Hanna Barker firma un annuale

Il Napoli Women ha annunciato un altro innesto per la squadra in vista della prossima stagione. Il club partenopeo ha infatti tesserato, facendole firmare un annuale, la statunitense Hanna Barker. Di seguito il comunicato apparso sui social:

“Americana classe 1996, esterno sinistro di piede mancino, arriva a titolo definitivo dal Fatih Vatan, club della Super League turca. In carriera ha segnato 55 gol in 159 partite ufficiali in Europa, dimostrando costanza e capacità realizzativa nei principali campionati femminili di Islanda, Ungheria e Turchia.

Dopo gli inizi tra Islanda e Ungheria - con esperienze a FH Hafnarfjarðar, Reykjavíkur, Diósgyőri VTK (35 gol), Ferencvárosi TC (6 gol e 1 in Champions League) - ha militato anche nelle file di Fatih Karagümrük e Fatih Vatan, segnando complessivamente 11 reti in Turchia”.

Queste invece le prime parole della mancina: “Sono davvero entusiasta di questa nuova opportunità con il Napoli. Giocare in Serie A è un passo importante per la mia carriera e non vedo l’ora di mettermi alla prova e contribuire al successo della squadra. Sono orgogliosa di entrare a far parte di un club in crescita, che sta costruendo qualcosa di speciale. Non vedo l’ora di vivere la cultura e la passione che circondano Napoli, dentro e fuori dal campo.”