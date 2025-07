Ufficiale Doppio colpo per l'Audace Cerignola: ecco i classe 2004 Cellai e Rizzuto

Doppio innesto in casa Audace Cerignola. Il club pugliese ha infatti annunciato gli arrivi del portiere Alfonso Rizzuto, classe 2004 che ha firmato un triennale, e del difensore Lorenzo Cellai, anch'egli classe 2004, che invece si è legato ai gialloblù per due stagioni. Di seguito i due comunicati in merito:

" La S.S. Audace Cerignola comunica l’ingaggio del difensore Lorenzo Cellai classe 2004 .

Cellai si lega al club gialloblù fino al 2027 . Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Cellai ha indossato le maglie di Virtus Verona in serie C e Aquila Montevarchi in Serie D. Nella stagione successiva ha giocato in Serie D con il Follonica Gavorrano, prima di approdare al San Donato Tavarnelle.. A Lorenzo il benvenuto e gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Nicola Grieco".

La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alfonso Rizzuto, portiere, classe 2004 . Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, con una breve parentesi nel Trapani, ha successivamente indossato le maglie di Lentigione, Pompei e Ischia in Serie D. Rizzuto si lega al club ofantino con un contratto fino al 30 giugno 2028. Benvenuto e buon lavoro da parte del Presidente Nicola Grieco".