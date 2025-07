Ufficiale Mazzocco torna a casa: il centrocampista ha firmato con la Dolomiti Bellunesi

Un ritorno in provincia. E, in un certo senso, alle origini. La Dolomiti Bellunesi è orgogliosa di accogliere in rosa Davide Mazzocco, centrocampista classe 1995, nato a Feltre e pronto a indossare la maglia del club neopromosso in Serie C.

Un colpo importante, in termini di qualità, personalità ed esperienza: Mazzocco, infatti, è reduce da una stagione in C a Foggia, dove è sceso in campo 22 volte e ha realizzato 3 gol, ma soprattutto vanta 90 presenze nella categoria cadetta (con 8 reti e 6 assist) tra le file di Padova (in biancoscudato ha vinto pure un torneo di C), Cittadella, Pordenone e Virtus Entella. In più, ha maturato 120 gettoni in C, sempre con un rendimento costante. E indossato le maglie di Avellino e Latina, oltre che dei rossoneri pugliesi.

Il percorso calcistico del mediano ha preso forma nel vivaio del Montebelluna, per poi proseguire nel settore giovanile del Parma: proprio in Emilia ha completato la sua crescita tecnica e tattica. Da lì in poi, una carriera da protagonista nei professionisti, con un bagaglio costruito passo dopo passo, stagione dopo stagione.

Grazie all’arrivo del ventinovenne nativo di Feltre (compirà 30 anni il prossimo 6 ottobre), il centrocampo si arricchisce di un profilo completo: intelligenza tattica, capacità di lettura delle partite, visione di gioco e solidità sono solo alcune delle caratteristiche che identificano Mazzocco. E ora, una nuova sfida che lo porterà a difendere i colori della Dolomiti Bellunesi e a mettere il proprio carisma, intrecciato a un’innata personalità, al servizio del gruppo.