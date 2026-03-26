Doppietta in un minuto, Isaksen sta trascinando la Danimarca contro la Macedonia del Nord
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Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, sta trascinando la Danimarca alla vittoria contro la Macedonia del Nord. La Danimarca sta conducendo 3-0 dopo un'ora di gioco, con l'esterno offensivo della Lazio che ha segnato la seconda e la terza rete dei danesi nel giro di un minuto.
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