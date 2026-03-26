Doppietta in un minuto, Isaksen sta trascinando la Danimarca contro la Macedonia del Nord

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, sta trascinando la Danimarca alla vittoria contro la Macedonia del Nord. La Danimarca sta conducendo 3-0 dopo un'ora di gioco, con l'esterno offensivo della Lazio che ha segnato la seconda e la terza rete dei danesi nel giro di un minuto.