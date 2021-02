Due gol, due errori a porta vuota. Ronaldo protagonista, contro il Crotone: Juventus avanti 2-0

Due gol fatti, due sbagliati a porta vuota. Fa tutto Cristiano Ronaldo in Juventus-Crotone, 2-0 alla fine del primo tempo. Eppure c'è un ottimo inizio, molto spigliato, per un Crotone che non ha timore reverenziale. Tanto che Messias prova a girarsi e dribblare in un fazzoletto, salvo poi prolungare verso il secondo palo. Reca anticipa un Danilo che scivola colpevolmente in area, ma da posizione discreta manda fuori con Buffon più o meno battuto. La prima fiammata per la Juve è di Kulusevski, mentre Messias calcia dalla distanza sopra la traversa. L'andamento è però lento, il Crotone non fa più di tanta fatica a contenere nella prima mezz'ora.

Così servirebbe uno strappo bianconero. Chiesa sulla destra va via a Reca e mette un pallone in mezzo molto invitante, Cordaz mette la manona come può e devia verso Cristiano Ronaldo appostato sul secondo palo. Il portoghese, da zero metri manda incredibilmente fuori. Poco dopo anche De Ligt, in seguito a un batti e ribatti in area, si trova il pallone perfetto sul sinistro ma manda fuori. Infine Cordaz ancora protagonista dopo il colpo di testa di Ramsey: il suo tocco manda la sfera sulla traversa, evitando l'1-0.

Non può fare nulla, però, il portiere del Crotone sul colpo di testa di Cristiano Ronaldo, suggerito perfettamente da Alex Sandro. Uno a zero a sei minuti dalla fine: Reca avrebbe sulla testa la palla per il pari, sprecandola, così come Chiesa per il raddoppio, mandando a lato. Nel primo minuto di recupero Ronaldo prova dalla distanza, Cordaz ci arriva ci arriva con la manona, sul cross susseguente Ronaldo di testa prende l'ascensore e firma il 2-0. Non è finita: poco dopo ancora il portoghese, a porta vuota, spedisce a lato.