Due promozioni in Serie A in due giorni. Lotito festeggia con Salernitana e Lazio Women

Non capita tutti i giorni di poter festeggiare due promozioni in Serie A a distanza di 24 ore, ma Claudio Lotito ci è riuscito. Nella giornata di ieri infatti la Lazio Women ha staccato il pass per la massima serie vincendo il derby con la Roma calcio femminile (società indipendente rispetto all’AS Roma che milita già in Serie A) e rendendosi imprendibile da Tavagnacco, Ravenna e Cesena a due giornate dal termine della stagione. Un secondo posto che potrebbe diventare primo visti i due punti di distacco che separano la squadra di Carolina Morace dalla capolista Pomigliano.

Oggi è arrivato un altro secondo posto e un’altra promozione, con quella Salernitana presa in Serie D dopo il fallimento e guidata fino alla conquista della massima serie che segnerà anche la fine dell’epopea Lotito visto che, come ribadito dal presidente federale Gravina, il patron della Lazio non potrà mantenere il controllo anche del club campano e sarà costretto, entro 30 giorni, a trovare un compratore per le sue quote.