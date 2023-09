Dybala: "Sono sempre stato innamorato di Roma. Io e la mia famiglia stiamo bene qui"

Paulo Dybala ieri sera ha partecipato a un evento all'EUR organizzato dalla Roma, alla presenza di 400 sponsor del club. "Grazie a nome mio e della squadra per il sostegno - le sue parole riportate dalla 'Gazzetta dello Sport' -. Mi avete fatto sentire subito come a casa e mi rende più facile rendere al meglio. Ci è mancato poco per festeggiare, ma per me è stato un anno incredibile. Sono sempre stato innamorato di Roma. Io e la mia famiglia stiamo bene qui, cerco di godermela il più possibile e spero di godermela ancora per un po’".

Dybala in un altro passaggio ha poi parlato del difficile avvio di stagione: "Sarà una stagione lunga, ma a marzo vogliamo competere per tante cose. È questo il nostro obiettivo. Abbiamo una squadra forte, giocatori importanti, occorre continuare a migliorare rispetto all’anno scorso. Lo spirito deve essere questo: dare sempre qualcosa in più. Non abbiamo iniziato bene, ma sono stato in situazioni peggiori e poi le cose sono finite bene. Spero che possa essere così anche stavolta".