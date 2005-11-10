Ufficiale Gauli è un nuovo innesto del Lumezzane. Per il difensore contratto triennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Lumezzane si dice "lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Nicola Gauli nell’ultima stagione protagonista in serie D con la maglia del Rovato Calcio e che si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2029.

Gauli, difensore centrale classe ’07 natio di Brescia, è cresciuto nel Settore Giovanile del Brescia Calcio con cui è giunto fino alla categoria Primavera prima di trasferirsi nella scorsa stagione al Rovato in serie D dove ha collezionato un totale di trentacinque presenze tra campionato e Coppa Italia siglando anche una rete ed un assist".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le parole del Direttore Sportivo Simone Pesce: "Gauli è un elemento molto giovane, ma di buona prospettiva che ha già dimostrato nel corso dell’ultima stagione le proprie qualità in serie D. Siamo felici di poterlo inserire nel reparto dei centrali difensivi dovrà avrà l’opportunità di crescere ulteriormente e con i giusti tempi”.