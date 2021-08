Dzeko: "Lautaro? Importante sia rimasto all'Inter, pur avendo avuto offerte importanti"

vedi letture

"Se facciamo come al City con Aguero e Tevez, allora è la strada giusta". Nell'intervista concessa a DAZN, Edin Dzeko ha tessuto le lodi di Lautaro Martinez, suo nuovo partner d'attacco in nerazzurro: "Lautaro è un grande giocatore, è molto giovane: l'altro giorno ha fatto il compleanno, gli ho chiesto quanti anni avesse e mi ha risposto 'ventiquattro'. Al che ho detto: 'Boh...'. I giocatori forti ci servono, sono contento sia rimasto, pur sapendo che ha avuto qualche offerta importante. Il fatto che i giocatori vogliano rimanere e vogliano continuare a crescere insieme significa tanto per questo club".