Dzeko torna in campo con la maglia della Roma, senza fascia: fuori Mayoral, dentro il 9

Edin Dzeko torna in campo con la maglia della Roma, a 18 giorni dalla disfatta contro lo Spezia ma soprattutto dopo il polverone e l’autentico caso che ne è seguito. Il centravanti bosniaco, che nel mercato appena concluso è stato anche in bilico, è entrato pochi minuti fa, al della gara contro la Juventus, in sostituzione di Borja Mayoral. Insieme a lui, Fonseca ha inserito anche Diawara al posto di Villar e Carles Perez per Cristante.