"E' fortissimo, vai sul sicuro". Il Parma scommette (e investe) su Man con i consigli di Mutu

Il Parma ha scelto di puntare forte e investire tanto su Dennis Man, giovane attaccante esterno che arriva dal FCSB, ex Steaua Bucarest. Un colpo fortemente voluto dal comparto mercato gialloblù e su cui il presidente Krause ha scelto di puntare la fiche pesante, quella da 15 milioni di euro complessivi bonus compresi. Esterno ideale per il 4-3-3 che vuol proporre D’Aversa, l’ultimo passo dai ducali è stato fatto anche grazie al grande ex Adrian Mutu. Contattato dalla dirigenza per capire segreti e potenzialità nascoste del giocatore, il Fenomeno ha dato il proprio assenso: “E’ fortissimo, vai sul sicuro”. E così è stato. “Forza Parma”, è stato il primo pensiero del giocatore poche ore dopo il suo arrivo in Italia. Da lì alla firma è passato ben poco tempo, con Dennis Man che si è legato al Parma con un contratto valido fino al 2025.