È la Juve che pensava ad agosto? Pirlo: "Sì, per il portatore di palla c'erano più opzioni"

Alla fine di Juventus-Inter, primo 0-0 della gestione Pirlo che ha dato la finale di Coppa Italia ai bianconeri, in conferenza stampa il tecnico ha risposto a chi credeva che questa potesse essere la Juve pensata in estate. “Sì abbastanza perché ogni portatore di palla aveva più opzioni, più linee di passaggio. Abbiamo provato questa soluzione portando dentro a volte Danilo a vuole Alex Sandro. Sono cose che si possono provare e in base a come ci vengono a prender ci muoviamo”.