È nata la Superlega! Boniek: "La Juve non batte nemmeno la povera e piccola Atalanta"

Zibi Boniek, membro del comitato esecutivo dell'Uefa e presidente della federcalcio polacca, si è espresso a Sky Sport in merito alla nascita della SuperLega: "Il calcio entra in una fase molto agitata. Non ci saranno vincitori, ma tutti perderanno. Il calcio è per tutti e noi siamo europei e non americani. Nel calcio non si possono divertire solo 12 squadre ricche. Tanto qualsiasi cifra che guadagnano non basta. Sarà una battaglia tra avvocati e potremmo finire anche a Bruxelles. Nel calcio non c'è bisogno di una competizione tra club più ricchi del mondo. Poi le squadre più ricche del mondo non riescono a vincere nemmeno contro la povera e piccola Atalanta".